Massimiliano Allegri analizza il momento del Milan, sottolineando le difficoltà difensive nelle ultime tre partite e la necessità di migliorare. Durante la conferenza stampa post gara, il tecnico ha anche commentato le strategie di mercato, evidenziando l'importanza di rafforzare la rosa per affrontare al meglio la stagione. Un approfondimento sulle parole dell’allenatore rossonero in vista delle sfide future.

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Nelle ultime tre abbiamo preso 6 gol. Dobbiamo crescere” E sul mercato…

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella classifica e solita conferenza stampa post partita. L'allenatore rossonero ha voluto soffermarsi sul match contro il Napoli, parlando poi anche del mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan, Allegri post partita: “Avevamo il comando e abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare”

Leggi anche: Milan Pisa, Allegri nel post partita: «Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan: L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro; Allegri: “Troppi gol subiti nelle ultime gare: cosa non va! Nkunku si sbloccherà, sul mercato…”; Fullkrug prima opzione per l'attacco del Milan a gennaio: i 3 motivi per cui è la soluzione ideale per Allegri; Napoli-Milan 2-0, cronaca e tabellino: Neres-Hojlund, Conte va in finale.

Milan, Allegri: "Dobbiamo essere arrabbiati. Al mercato pensa la società" - com ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa post Napoli- tuttomercatoweb.com