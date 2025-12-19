Milan Allegri in conferenza | Il Napoli ha meritato la vittoria difendendo meglio di noi Mercato? Parlare adesso…

Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Allegri ha commentato la prestazione dei rossoneri, riconoscendo il merito degli avversari e sottolineando la loro solidità difensiva. Il tecnico ha evitato discussioni sul mercato, concentrandosi sull’analisi della partita appena disputata. Una conferenza che ha messo in luce le riflessioni di Allegri in vista delle prossime sfide del Milan.

© Calcionews24.com - Milan, Allegri in conferenza: «Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. Mercato? Parlare adesso…» Allegri, tecnico del Milan, ha preso la parola in conferenza al termine della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi.

