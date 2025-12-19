Il Milan punta forte su Andrej Kostic, giovane talento montenegrino del Partizan, considerato il baby Vlahovic. Con l'apertura del mercato di gennaio, i rossoneri stanno valutando un affondo per rafforzare l’attacco, attirando l'interesse anche del Partizan. L'operazione potrebbe portare a una svolta importante per il club milanese, che cerca giovani promesse da lanciare nel calcio che conta.

© Pianetamilan.it - Milan, affondo con il Partizan per Kostic, il baby Vlahovic: le cifre dell’operazione

Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, interessa molto al Milan per il calciomercato di gennaio. Le ultime news sul talento che può ricordare un po' Dusan Vlahovic e che viene dalla patria di Dejan Savicevic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan: l’attaccante dall’Atletico arriva grazie a Vlahovic, le cifre

Leggi anche: Netflix acquista Warner Bros: le scioccanti cifre dell’operazione del colosso statunitense

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Kostic Milan, contatti febbrili, il Genietto del Partizan è un obiettivo concreto. Le cifre dell'operazione; Milan in trattativa col Partizan Belgrado per l’erede di Vlahovic.

Chi è Andrej Kostic, l'attaccante che piace al Milan con lo stesso agente di Vlahovic - L'attaccante del Partizan è finito nel mirino dei rossoneri e presto potrebbe arrivare a Milano ... sportmediaset.mediaset.it

Milan in trattativa col Partizan Belgrado per l’erede di Vlahovic - I rossoneri stanno portando avanti una trattativa con i serbi del Partizan Belgrado per quello che viene definito il nuovo Vlahovic ... milanlive.it