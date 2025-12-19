Milan addio alla Supercoppa Italiana | assist e gol per Hojlund Napoli in finale

Il Napoli di Antonio Conte si impone sul Milan di Allegri, conquistando la finale della Supercoppa Italiana a Riyadh. Con due assist e due gol, Hojlund si conferma protagonista della serata, portando i partenopei alla vittoria per 2-0. Un risultato che conferma il momento positivo della squadra azzurra e la sua determinazione a conquistare il trofeo in questa prestigiosa competizione.

© Pianetamilan.it - Milan, addio alla Supercoppa Italiana: assist e gol per Hojlund, Napoli in finale Con una rete per tempo, il Napoli di Antonio Conte batte - 2-0 - il Milan di Massimiliano Allegri (assist per David Neres e poi gol personale per Rasmus Hojlund) e va in finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita). L'analisi del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Supercoppa italiana a Riad: Napoli in finale. Battuto il Milan (2-0) con gol di Neres e Hojlund Leggi anche: Napoli Milan 2-0, Conte accede alla finale di Supercoppa Italiana: la decidono Neres e Hojlund! Ecco com’è andata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli-Milan, probabili: Politano a tutta fascia. Modric riposa, Jashari dal 1'; Napoli-Milan Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: la resa dei conti tra i padroni del calcio italiano; Napoli-Milan (2-0), le pagelle rossonere: De Winter non all'altezza (4), Jashari non è Modric (4,5) e Maignan non è Magic (4). Addio.... Il Milan saluta la Supercoppa italiana. La Gazzetta in prima pagina: "Diavolo che Napoli" - 0 contro il Napoli grazie alle reti di Rasmus Hojlund e David Neres, salutando così la Supercoppa italiana. milannews.it

