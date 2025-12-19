Migranti anche il Cnel chiede di aprire i canali d’ingresso
In occasione della Giornata internazionale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, il Cnel, sotto la guida di Renato Brunetta, sottolinea l'importanza strategica degli immigrati per il Paese. Con un appello al governo, si evidenzia la necessità di aprire canali d’ingresso adeguati, riconoscendo il ruolo cruciale che i migranti svolgono nell'economia e nella società italiane.
Nella Giornata internazionale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, anche il Cnel presieduto da Renato Brunetta avvisa il governo: gli immigrati sono irrinunciabili. Il rapporto sulle migrazioni 2025 del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Nella Giornata Internazionale dei migranti, pubblicato il secondo rapporto del @cnel_it “Conoscere per includere”. Un indicatore fedele: non un punto di arrivo ma di partenza, attraverso cui riuscire a disegnare strategie e proiettare il Paese verso il futuro, un d x.com
L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati. Il Rapporto del CNEL In Italia tra il 2011 e il 2024 sono emigrati 630mila giovani (18-34enni), il 49% dalle regioni del Nord e il 35% dal Mezzogiorno. Il saldo al netto degli immigrati è pari a -441mila. - facebook.com facebook
