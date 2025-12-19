Migranti anche il Cnel chiede di aprire i canali d’ingresso

In occasione della Giornata internazionale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, il Cnel, sotto la guida di Renato Brunetta, sottolinea l'importanza strategica degli immigrati per il Paese. Con un appello al governo, si evidenzia la necessità di aprire canali d’ingresso adeguati, riconoscendo il ruolo cruciale che i migranti svolgono nell'economia e nella società italiane.

Nella Giornata internazionale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, anche il Cnel presieduto da Renato Brunetta avvisa il governo: gli immigrati sono irrinunciabili. Il rapporto sulle migrazioni 2025 del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

