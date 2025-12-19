‘Micropori’ nelle cellule cardiache che causano le aritmie trattati con successo i primi due pazienti al Bufalini

All'ospedale Bufalini di Cesena, sono stati eseguiti con successo i primi interventi di ablazione di fibrillazione atriale utilizzando la tecnica di elettroporazione. Questo innovativo trattamento mira a eliminare i micropori nelle cellule cardiache responsabili delle aritmie, offrendo nuove speranze ai pazienti. Sotto la guida del dottor Andrea Santarelli, i dottori Paolo Sabbatani e Alessandro Corzani hanno rivoluzionato la cura delle aritmie, aprendo la strada a future applicazioni terapeut

