‘Micropori’ nelle cellule cardiache che causano le aritmie trattati con successo i primi due pazienti al Bufalini
All'ospedale Bufalini di Cesena, sono stati eseguiti con successo i primi interventi di ablazione di fibrillazione atriale utilizzando la tecnica di elettroporazione. Questo innovativo trattamento mira a eliminare i micropori nelle cellule cardiache responsabili delle aritmie, offrendo nuove speranze ai pazienti. Sotto la guida del dottor Andrea Santarelli, i dottori Paolo Sabbatani e Alessandro Corzani hanno rivoluzionato la cura delle aritmie, aprendo la strada a future applicazioni terapeut
All’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena, diretta da Andrea Santarelli, sono stati effettuati con successo dai dottori Paolo Sabbatani e Alessandro Corzani i primi due interventi di ablazione di fibrillazione atriale mediante tecnica di elettroporazione.“Questa nuova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
