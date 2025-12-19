Micol morta nello schianto in motorino l’amica torna a casa | Avrei preferito perdere un braccio piuttosto che lei

Una tragedia che ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto incolmabile. La perdita di Micol nello schianto in motorino ha segnato profondamente una comunità intera, mentre l’amica di sempre si ritrova a tornare a casa con il cuore spezzato. Tra speranza e dolore, i genitori cercano conforto nella fede, affrontando un percorso di lutto e ricordo.

© Lanazione.it - Micol morta nello schianto in motorino, l'amica torna a casa: "Avrei preferito perdere un braccio piuttosto che lei" Massa, 19 dicembre 2025 – "Mia figlia è stata miracolata, la mia fede me lo conferma". Un mese di ansie, preoccupazioni, notizie difficili da dover digerire. Una lentissima 'rinascita' caratterizzata da speranza e grande vicinanza dei suoi coetanei, che ogni giorno non facevano mancare la loro vicinanza alla giovane in sella con l'amichetta Micol Arcolini sullo scooter che quel tragico pomeriggio del 12 novembre finì la sua corsa andando a sbattere contro un suv, in via Oliveti, nei pressi del sottopassaggio. Micol, la vita spezzata a 17 anni in un tragico schianto in motorino: sognava di diventare estetista La ragazza che guidava lo scooter purtroppo ha perso la vita, l'amica, dopo quasi un mese di terapia intensiva, torna a casa, al Mirteto.

Tragedia a Rimini, 18enne morta in un incidente mentre andava a scuola: fatale scontro auto-moto - Tragedia a Rimini questa mattina: una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale mentre stava andando a scuola ... notizie.it

Tragico schianto a Massa, l’amica di Micol lotta per la vita - Massa, 14 novembre 2025 – Hanno preso i pennarelli più colorati e iniziato a scrivere e disegnare per la vita nel nome di quella ragazza, la loro amica del cuore, che sta lottando per sopravvivere ... lanazione.it

Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Micol, morta a 17 anni - facebook.com facebook

