Michele Riondino | Mi ritengo femminista ho due figlie ma questo non significa essere fuori da un sistema patriarcale Oggi la politica ha paura della cultura perché è ignorante
Michele Riondino si confronta con temi di femminismo, potere e cultura, sottolineando come la politica spesso sia in ritardo rispetto alle sfide del presente. In Primavera, il suo ruolo di Vivaldi si fa portavoce di un dialogo tra passato e presente, tra riconoscimento e innovazione, rivelando la forza di una cultura che non smette di interrogarsi e di essere protagonista del cambiamento.
In Primavera, al cinema dal 25 dicembre, interpreta un Vivaldi lontano dal mito. E qui l'attore parla di potere e riconoscimento, di femminismo e di una cultura che continua a interrogare il presente, anche quando la politica fatica a starle dietro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
