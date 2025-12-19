Mia moglie vuole lasciarmi torno e la ammazzo | i carabinieri lo fermano in tempo
Un uomo, dopo settimane di minacce e insulti, aveva minacciato di uccidere la propria moglie. La tensione cresceva, mettendo a rischio la sua sicurezza e quella dei suoi cari. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, fermandolo prima che potesse compiere azioni irrevocabili. Un intervento che ha evitato il peggio e sottolineato l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di crisi.
Dopo giorni e giorni di telefonate, minacce e insulti, la situazione rischiava di precipitare in maniera drammatica. Perché lui, un 32enne, aveva manifestato l’intenzione di tornare a Terni – dopo essersi trasferito in un comune del Perugino – e di uccidere la moglie coetanea, che voleva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: “Torno a Terni e ammazzo mia moglie che vuole lasciarmi”, ma i carabinieri lo fermano in tempo
Leggi anche: La moglie al marito: «Stasera ti ammazzo». A casa lo pesta a sangue e prova a strangolarlo: la chiamata disperata ai carabinieri a Catania
“Mia moglie vuole lasciarmi, torno e la ammazzo”: i carabinieri lo fermano in tempo; “Torno a Terni e ammazzo mia moglie che vuole lasciarmi”, ma i carabinieri lo fermano in tempo; Torno a Terni e ammazzo mia moglie che vuole lasciarmi ma i carabinieri lo fermano in tempo.
Robert Powell e la moglie Barbara Lord, novelli sposi. «Leggenda vuole (ma si tratta davvero di una trovata pubblicitaria dell'epoca, smentita dallo stesso Powell), che Robert Powell e Barbara Lord si siano sposati prima delle riprese di “Gesù di Nazareth” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.