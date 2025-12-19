Mi hanno licenziata dopo il secondo parto
Alessandra Arigò, 45 anni, madre di due figli, ha affrontato una sfida difficile: perdere il lavoro dopo il secondo parto. La sua storia racconta di resilienza e determinazione, tra le difficoltà di conciliare famiglia e carriera. Riuscire a organizzare questa intervista è stato un percorso complesso, ma il suo racconto offre uno sguardo autentico sulle sfide delle mamme lavoratrici.
Riuscire a organizzare l’intervista con Alessandra Arigò, 45 anni, due figli di 6 e 4 anni e un lavoro full time è stato difficile. Nella vita di incastri di una mamma milanese che lavora a tempo pieno, lo spazio è ridotto al lumicino. Lei ha due figli ma rischia di diventare un’eccezione. In Italia si fanno sempre meno bambini, perché? "Il primo problema è l’incertezza in cui vivono i giovani: il lavoro è precario, l’abitazione è precaria. Affittare una casa a Milano è impossibile, comprarla non ne parliamo. E così si tira in lungo ma la biologia non aspetta. Spostando in là l’età si può fare molta più fatica ad avere una gravidanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
