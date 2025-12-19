Meyer flash mob natalizio del personale per i piccoli pazienti

Il Meyer di Firenze si è animato con un'inaspettata magia natalizia, grazie a un flash mob spontaneo del personale. Un gesto di affetto e allegria per i piccoli pazienti e le loro famiglie, che ha trasformato un normale pomeriggio in un ricordo speciale e carico di calore umano.

© Lanazione.it - Meyer, flash mob natalizio del personale per i piccoli pazienti Firenze, 19 dicembre 2025 – Al Meyer è successo qualcosa di speciale. Alcuni operatori sanitari hanno deciso di regalare un momento di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, trasformando un pomeriggio qualunque in una piccola festa. Il personale del Meyer si è riunito in un flash mob natalizio, ballando tutti insieme con entusiasmo, seguendo una coreografia. L'idea è nata dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Meyer: i primi a raccoglierla sono stati gli operatori della Pediatria medica A, della Chirurgia pediatrica e delle Neuroscienze. Ma l'iniziativa ha poi coinvolto tanti altri professionisti dell'ospedale, uniti dal desiderio di far sentire vicine le persone che stanno vivendo un periodo delicato.

