Mette la droga dello stupro nel pasto di una dipendente e la violenta | fermato 59enne a Prato

Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali della stessa ditta, e la violenza sessuale «risulta essere stata documentata dalle immagini della videosorveglianza» dell'azienda.

Dà la droga dello stupro a una dipendente nel pasto e la violenta: fermato 59enne a Prato - Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo ... gazzettadelsud.it

Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato - L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito ... fanpage.it

