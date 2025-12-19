Mette la droga dello stupro nel pasto di una dipendente e la violenta | fermato 59enne a Prato

Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali della stessa ditta, e la violenza sessuale «risulta essere stata documentata dalle immagini della videosorveglianza» dell’azienda come. 🔗 Leggi su Feedpress.me

