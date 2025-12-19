Mette droga nella minestra la offre alla sua dipendente e poi la stupra | arrestato 59enne a Prato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito l'avrebbe violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale

Leggi anche: Le offre una minestra, ma dentro c’è la droga dello stupro. Dipendente abusata dal titolare, la violenza ripresa in un video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

mette droga minestra offreMette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale - (Adnkronos) – La Procura di Prato ha disposto il fermo di un 59enne italiano sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averle somministrato una ... sassarinotizie.com

mette droga minestra offreLe offre una minestra, ma dentro c’è la droga dello stupro. Dipendente abusata dal titolare, la violenza ripresa in un video - L’indagine è scattata dopo la denuncia della ragazza, che si è risvegliata con abiti diversi rispetto a quelli che indossava al lavoro ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.