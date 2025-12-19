Mette droga nella minestra la offre alla sua dipendente e poi la stupra | arrestato 59enne a Prato
L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito l'avrebbe violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
