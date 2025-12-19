Mette droga nella minestra la offre alla sua dipendente e poi la stupra | arrestato 59enne a Prato

L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito l'avrebbe violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale

Leggi anche: Le offre una minestra, ma dentro c’è la droga dello stupro. Dipendente abusata dal titolare, la violenza ripresa in un video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne: arrestato per violenza sessuale - (Adnkronos) – La Procura di Prato ha disposto il fermo di un 59enne italiano sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averle somministrato una ... sassarinotizie.com