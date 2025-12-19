Mette droga dello stupro in minestra dipendente 24enne | arrestato per violenza sessuale
(Adnkronos) – La Procura di Prato ha disposto il fermo di un 59enne italiano sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente, dopo averle somministrato una sostanza sedativa nota come 'droga dello stupro'. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda risale al 15 dicembre scorso, intorno alle ore 12. La vittima,
