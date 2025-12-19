Metromare e Roma-Viterbo dalla Pisana 8 milioni di euro per l’efficientamento energetico

Roma-Viterbo e Metromare si preparano a un importante intervento di efficientamento energetico grazie a un fondo di 8 milioni di euro. Questo investimento mira a migliorare le infrastrutture ferroviarie regionali, contribuendo a un sistema di trasporto più sostenibile e performante. Un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio regionale e promuovere soluzioni più ecologiche nel settore dei trasporti pubblici.

Roma, 19 dicembre 2025 – Un fondo da 8 milioni di euro da destinare all’efficientamento energetico degli edifici e delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo. A stanziarlo è una delibera della Giunta regionale approvata oggi su proposta della presidenza e di concerto con l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, il Vicepresidente, assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e l’assessore alla Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo. La ripartizione dei fondi. I fondi stanziati rientrano nel programma FESR Lazio 2021-2027 ed hanno come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici, migliorare le prestazioni ambientali degli immobili e promuovere l’integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Efficientamento energetico, dalla Regione 28 milioni di euro in due anni ai Comuni Leggi anche: Efficientamento energetico, oltre 14 milioni di euro per 61 imprese Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pendolaria 2025, la ferrovia Roma nord si conferma tra le peggiori d'Italia; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 20 | 25. Metromare e Roma-Viterbo, dalla Pisana 8 milioni di euro per l’efficientamento energetico - Roma, 19 dicembre 2025 – Un fondo da 8 milioni di euro da destinare all’efficientamento energetico degli edifici e delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma- ilfaroonline.it

Nuovi treni per le linee MetroMare e Roma Viterbo: la regione Lazio visita il cantiere - I pendolari che quotidianamente fanno i conti con la penuria di convoglio e con i disagi che questo comporta, seguono con attenzione ... romatoday.it

Metromare e Roma Nord, i pendolari incalzano la Regione: "Dove sono i nuovi treni?" - Dopo un periodo di “tregua”, i pendolari che utilizzano le ferrovie Metromare e Roma Nord sono ... romatoday.it

Metromare e Roma-Viterbo sono tra le peggiori ferrovie d’Italia Il Rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente conferma le difficoltà delle ferrovie locali di Roma. Metromare e Roma-Viterbo continuano a registrare ritardi, guasti e numerose corse soppress - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.