Metro funicolari e bus | gli orari del trasporto pubblico a Natale e Capodanno
Durante le festività natalizie e di Capodanno, gli orari del trasporto pubblico napoletano subiscono variazioni per garantire servizi adeguati alle esigenze della città. Metro, funicolari e bus adottano orari speciali, permettendo ai cittadini e ai visitatori di muoversi facilmente tra le celebrazioni e gli eventi. Ecco tutto quello che bisogna sapere per pianificare i propri spostamenti durante queste festività.
A Natale e Capodanno cambiano gli orari del trasporto pubblico napoletano, sia su ferro che su gomma. Il Comune di Napoli ha diramato una nota con le specifiche che riguardano i vari comparti di Anm. La notizia principale è la conferma, come accaduto negli anni precedenti, che la Linea 1 resti in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
