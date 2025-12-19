meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord hidria Suzuki swace Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 12-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 15-12-2025 ore 19:15

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meteo Roma 18/12/2025: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni; Meteo, le previsioni di venerdì 19 dicembre 2025; Meteo a Roma: allerta codice giallo. Piogge e temporali per le prossime 18 ore; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo Roma del 19-12-2025 ore 06:15 - meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con ... romadailynews.it