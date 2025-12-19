Meteo Roma del 19-12-2025 ore 06 | 15
Ecco le previsioni del tempo per il 19 dicembre 2025, con condizioni generalmente stabili su tutta Italia. Al Nord, mattina con nebbia e foschia, poi sole prevalente nel pomeriggio e serata. Centro e Sud godranno di giornate soleggiate, con qualche nebbia nelle zone interne e sulle coste. Temperature in lieve calo, con minime in diminuzione e massime in calo su gran parte del territorio.
meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con cieli sereni tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto cioè di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord spa libri a sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
