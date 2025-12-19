Meteo | Previsioni per sabato 20 dicembre
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. in serata formazione di foschie o banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 6 dicembre
Leggi anche: Meteo | Previsioni per sabato 13 dicembre
Meteo: Weekend, le Previsioni aggiornate per Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre; Meteo: Weekend, segnali di Svolta. Come cambia il tempo tra Sabato e Domenica; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend e fino a Natale; Meteo Milano: oggi cielo coperto, Venerdì 19 e Sabato 20 foschia.
Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - Le previsioni meteo per venerdì 19 e il weekend confermano il transito di due perturbazioni. meteo.it
Previsioni meteo sabato 20 dicembre, a Milano e in Lombardia, giornata nuvolosa ma asciutta - Niente sole nell'ultimo fine settimana prima di Natale, che si annuncia un po' più freddo, ma non dovrebbe piovere. milano.corriere.it
Meteo Potenza: oggi foschia, Sabato 20 nebbia, Domenica 21 foschia - Giornata caratterizzata da nebbia al mattino, temperatura minima 4°C, massima 12°C ... ilmeteo.it
Previsioni Meteo per sabato 20 dicembre 2025
Meteo Weekend: prime insidie tra Sabato e Domenica, le Previsioni - facebook.com facebook
#Weekend e #Immacolata, cambia il #Meteo! #Previsioni per il #Ponte di #Sabato 6, #Domenica 7 e #Lunedì 8 #Dicembre x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.