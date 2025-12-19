Meteo neve in arrivo sull’Italia | a Natale passerà anche un ciclone

L’Italia si prepara a un Natale all’insegna del maltempo, con neve e piogge che interesseranno molte regioni. Un ciclone si avvicina, portando condizioni meteorologiche avverse durante le festività. Rimanete aggiornati per non essere colti impreparati e scoprire come affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

(Adnkronos) – Maltempo e neve in arrivo su gran parte dell'Italia per le prossime festività natalizie. Tra la giornata di oggi e quella di sabato 20 dicembre, dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', è infatti previsto "il passaggio di un insidioso ciclone". Piogge e temporali anche intensi "colpiranno in modo particolare la Sicilia e .

