Meteo le previsioni in Campania per venerdì 19 dicembre 2025
Scopri le previsioni meteo in Campania per venerdì 19 dicembre 2025. Un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche nella regione, con attenzione particolare a Avellino, dove il cielo si presenta prevalentemente poco o parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni previste. Restare aggiornati sulle condizioni climatiche è fondamentale per pianificare al meglio la giornata. Ecco tutto ciò che devi sapere sul meteo di oggi in Campania.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2922m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
