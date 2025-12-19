Meteo le previsioni del weekend e della settimana di Natale 2025

Previsioni meteo per il Natale 2025: un’alta pressione stabile sulla Toscana garantirà condizioni serene fino al weekend, offrendo un’atmosfera ideale per le festività. Scopri cosa aspettarti nei prossimi giorni e come si presenterà il tempo durante la settimana più magica dell’anno.

Un campo di alta pressione centrato sull’Europa meridionale manterrà condizioni di stabilità fino al weekend sulla Toscana. Tuttavia, precisa Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, il cielo non si presenterà sereno: il sole verrà spesso disturbato dalla presenza di nuvolosità irregolare legata al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

