Meteo giornate di instabilità in Toscana | possibile pioggia anche a Natale

Le previsioni per la Toscana segnalano giornate di instabilità con possibilità di pioggia anche durante il periodo natalizio. Nonostante il campo di alta pressione che garantirà stabilità fino al fine settimana, le condizioni potrebbero cambiare, portando un tocco di imprevedibilità alle festività. Rimanete aggiornati per non farsi sorprendere dal meteo durante le celebrazioni natalizie.

Piogge forti in Toscana, scatta una nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate - La protezione civile ha emanato un’allerta meteo di codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. lanazione.it

Maltempo, allerta meteo per temporali e neve: Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e le due Isole a rischio - Per la giornata di martedì 16 dicembre la Protezione civile ha diramato diverse allerte meteo regionali a seguito dell'arrivo, dal pomeriggio di oggi, di una perturbazione ... corriereadriatico.it

In arrivo giornate di pioggia #meteo #neve #pioggia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.