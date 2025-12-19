Meteo giornate di instabilità in Toscana | possibile pioggia anche a Natale
Le previsioni per la Toscana segnalano giornate di instabilità con possibilità di pioggia anche durante il periodo natalizio. Nonostante il campo di alta pressione che garantirà stabilità fino al fine settimana, le condizioni potrebbero cambiare, portando un tocco di imprevedibilità alle festività. Rimanete aggiornati per non farsi sorprendere dal meteo durante le celebrazioni natalizie.
Un campo di alta pressione centrato sull’Europa meridionale manterrà condizioni di stabilità fino al weekend sulla Toscana. Tuttavia, il cielo non si presenterà sereno: il sole verrà spesso disturbato dalla presenza di nuvolosità irregolare legata al transito di nubi alte e stratificate, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
