Meteo giornate di instabilità in Toscana | possibile pioggia anche a Natale
Un campo di alta pressione centrato sull’Europa meridionale manterrà condizioni di stabilità fino al weekend sulla Toscana. Tuttavia, il cielo non si presenterà sereno: il sole verrà spesso disturbato dalla presenza di nuvolosità irregolare legata al transito di nubi alte e stratificate, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Meteo, giornate di instabilità in Toscana: possibile pioggia anche a Natale
Leggi anche: Previsioni meteo di Natale, pioggia e neve in Lombardia? La (possibile) svolta con la ‘Depressione d’Islanda’
Meteo, giornate di instabilità in Toscana: possibile pioggia anche a Natale - Un cambiamento è atteso con l’inizio della settimana di Natale, quando una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia. pisatoday.it
Piogge forti in Toscana, scatta una nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate - La protezione civile ha emanato un’allerta meteo di codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. lanazione.it
Maltempo, allerta meteo per temporali e neve: Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e le due Isole a rischio - Per la giornata di martedì 16 dicembre la Protezione civile ha diramato diverse allerte meteo regionali a seguito dell'arrivo, dal pomeriggio di oggi, di una perturbazione ... corriereadriatico.it
In arrivo giornate di pioggia #meteo #neve #pioggia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.