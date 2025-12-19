Meteo giornate di instabilità in Toscana | possibile pioggia anche a Natale

Piogge forti in Toscana, scatta una nuova allerta meteo gialla. Le zone interessate - La protezione civile ha emanato un’allerta meteo di codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. lanazione.it

Maltempo, allerta meteo per temporali e neve: Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e le due Isole a rischio - Per la giornata di martedì 16 dicembre la Protezione civile ha diramato diverse allerte meteo regionali a seguito dell'arrivo, dal pomeriggio di oggi, di una perturbazione ... corriereadriatico.it

In arrivo giornate di pioggia #meteo #neve #pioggia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.