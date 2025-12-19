Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend e fino a Natale
Scopri le previsioni meteo per Genova e la Liguria nel weekend del 20-21 dicembre, l'ultimo prima di Natale. Gli esperti di 3bMeteo ti aggiornano sulle condizioni atmosferiche previste e offrono una panoramica delle tendenze fino al 25 dicembre, aiutandoti a pianificare le festività con anticipo e sicurezza.
Ultimo fine settimana prima del Natale. Ecco le previsioni meteo degli esperti di 3bMeteo per il weekend del 20 e 21 dicembre e la tendenza per i giorni successivi, fino al 25 dicembre. Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 20 dicembreSabato a Genova nubi sparse alternate a schiarite al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
