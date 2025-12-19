Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend e fino a Natale

Scopri le previsioni meteo per Genova e la Liguria nel weekend del 20-21 dicembre, l'ultimo prima di Natale. Gli esperti di 3bMeteo ti aggiornano sulle condizioni atmosferiche previste e offrono una panoramica delle tendenze fino al 25 dicembre, aiutandoti a pianificare le festività con anticipo e sicurezza.

© Genovatoday.it - Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend e fino a Natale Ultimo fine settimana prima del Natale. Ecco le previsioni meteo degli esperti di 3bMeteo per il weekend del 20 e 21 dicembre e la tendenza per i giorni successivi, fino al 25 dicembre. Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 20 dicembreSabato a Genova nubi sparse alternate a schiarite al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend Leggi anche: Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana: quando torna la pioggia; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate; Neve in Liguria martedì 16 dicembre 2025: orari allerta, zona e previsioni meteo; Arriva la neve in Liguria: allerta gialla, zone coinvolte, previsioni e scenari. Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio- meteo.it

Meteo in Liguria: terminata l’allerta neve. Restano pioggia e vento - Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente alle 14 di oggi. ilsecoloxix.it

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per weekend e Immacolata - La tendenza per lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, sono per una giornata a Genova con cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento alla sera, ma senza piogge. genovatoday.it

Ci vediamo questo weekend a Genova ( se il meteo sarà clemente) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.