Messe di Natale 2025 a Bologna | ecco quelle celebrate dall’arcivescovo Zuppi

Bologna, 19 dicembre 2025 - Ecco le celebrazioni eucaristiche del Natale con l’arcivescovo Matteo Zuppi. Si comincia, la vigilia di Natale, mercoledì 24, alle 21, nella hall alta velocità della Stazione dove l’arcivescovo presiederà la liturgia della vigilia di Natale proposta da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Cooperativa Sociale DoMani, e altre realtà. Alle 23 nella cattedrale di San Pietro, Messa della Notte di Natale preceduta alle 22.30 da canti e preghiere nell’attesa. Weis e i suoi megaliti: “Stimolo la fantasia. L’arte deve toccare i luoghi del cuore” Tutte le messe in programma: gli orari . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

