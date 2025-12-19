Merz | Meloni ha chiesto due settimane sul Mercosur ma garantisce il sì – Il video

Durante il consiglio Ue, Merz ha confermato che l’Italia ha richiesto un rinvio di due settimane per la firma del trattato con il Mercosur, garantendo comunque il sì definitivo. La premier Meloni ha assicurato che, in coordinamento con la Commissione europea, l’accordo sarà firmato entro metà gennaio a Brasilia. Ora, l’entrata in vigore dipende dal nulla osta di Roma, rendendo imminente il completamento di questa storica intesa.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "L'Italia ci ha chiesto di rinviare la firma sul Mercosur di altre due settimane, ma la premier Giorgia Meloni ha affermato che, in coordinamento con la Commissione europea, si assicureranno che al più tardi a metà gennaio questo appuntamento a Brasilia per la firma possa aver luogo, quindi è ormai certo che il Mercosur entrerà in vigore una volta che il governo italiano avrà dato il suo consenso", così il Cancelliere tedesco Merz al termine del consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

