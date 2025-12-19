Merz la partita ucraina e la fine del primato tedesco

C’era una volta la Germania, quella di Helmut Kohl e di Angela Merkel, che in Europa aveva un peso e un ruolo guida fondamentale. Oggi quella locomotiva non esiste più. Friedrich Merz avrebbe voluto quantomeno riagganciarsi ai suoi illustri predecessori, ma il declino tedesco è palese e non bastano certo dosi industriali di propaganda per mascherare la realtà. A Berlino il cancelliere sta fallendo su ogni fronte, tanto che quasi si rimpiange Olaf Scholz, che almeno aveva il senso della moderazione. Mentre i consensi del cancelliere continuano a scendere, ora si attestano intorno al al 23 per cento, l’ultimo disastro sul palcoscenico internazionale si è consumato a Bruxelles, dove, anche se è stato approvato il finanziamento dell’Ucraina per i prossimi due anni, il progetto di utilizzare gli asset russi congelati è stato nettamente bocciato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Merz, la partita ucraina e la fine del primato tedesco Leggi anche: Il Cancelliere tedesco Merz: In un modo o nell'altro l'Ucraina sarà finanziata – Il video Leggi anche: Ucraina, Merz: "L'Europa ha ancora molto da fare per porre fine alla guerra" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ucraina, le tre partite decisive di Merz, filo-americano senza illusioni che ora vuole salvare l'Europa; La svolta di Berlino, i leader UE esaltano la forte convergenza con gli Stati Uniti sull'Ucraina; Zelensky: «Gli Usa vogliono ritiro dal Donbass, ma serve un referendum»; Presidente Usa: “Europa decadente, leader deboli”. Domani nuova riunione dei Volenterosi - Trump: Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana. Merz: Il prestito Ue a Kiev è un messaggio decisivo a Putin - Come avevo auspicato, all'Ucraina viene concesso un prestito a tasso zero di 90 miliardi di euro. ilgiornale.it

