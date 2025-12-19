Merz | Il prestito Ue a Kiev è un messaggio decisivo a Putin – Il video

Il recente accordo sul pacchetto finanziario per l'Ucraina rappresenta un messaggio chiaro e deciso alla Russia. Con il prestito europeo a Kiev, l’Europa rafforza il suo sostegno e ribadisce il suo impegno verso la sovranità ucraina, segnando un passo importante nella risposta alle sfide geopolitiche in atto. Un segnale forte che sottolinea la determinazione della comunità internazionale a sostenere Kiev in un momento cruciale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "Il pacchetto finanziario per l'Ucraina è stato finalizzato. Come avevo auspicato, all'Ucraina viene concesso un prestito a tasso zero di 90 miliardi di euro. Questi fondi sono sufficienti a coprire le esigenze militari e di bilancio dell'Ucraina per i prossimi due anni. Si tratta di un messaggio decisivo in vista della fine della guerra, perché Putin farà concessioni solo quando capirà che questa guerra non gli conviene.", così il Cancelliere tedesco Merz al termine del consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

