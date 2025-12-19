Stasera abbiamo raggiunto un traguardo importante che apre la strada al completamento dell’accordo Mercosur a gennaio. Von der Leyen annuncia un rinvio concordato con i partner, segnando un passo decisivo per rafforzare le relazioni e le opportunità economiche tra le parti coinvolte. Un risultato che testimonia l’impegno condiviso e la volontà di proseguire verso un futuro di maggiore cooperazione internazionale.

© Lapresse.it - Mercosur, von der Leyen: “Concordato con partner rinvio firma a gennaio”

“Stasera abbiamo raggiunto un traguardo importante che spianerà la strada al completamento con successo dell’accordo Mercosur a gennaio. Abbiamo bisogno di qualche settimana in più per affrontare alcune questioni con gli Stati membri e abbiamo contattato i nostri partner Mercosur e concordato di posticipare leggermente la firma”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “Questo accordo è di cruciale importanza per l’Europa, economicamente, diplomaticamente e geopoliticamente, apre nuove opportunità commerciali ed economiche per tutti i nostri Stati membri e, con controlli e garanzie aggiuntivi, abbiamo integrato tutte le protezioni necessarie per i nostri agricoltori e per i nostri consumatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Mercosur, Von der Leyen: "Concordato rinvio firma a gennaio"

Leggi anche: Von der Leyen posticipa la firma dell’accordo col Mercosur

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pac, Von der Leyen agli agricoltori in piazza: “Ue con voi”. Macron: non pronti per il Mercosur. IL VIDEO; L'accordo commerciale con il Mercosur è in bilico: pesa la posizione dell'Italia; L’accordo UE–Mercosur è di nuovo vicino, ma l’Europa non ha ancora deciso se lo vuole davvero; UE-Mercosur, non è ancora detta l'ultima parola. Lollobrigida: Diciamo sì se c'è la reciprocità.

Mercosur, Von der Leyen: "Concordato rinvio firma a gennaio" - “Stasera abbiamo raggiunto un traguardo importante che spianerà la strada al completamento con successo dell’ accordo Mercosur a gennaio. msn.com