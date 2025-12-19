Mercosur il cannone caricato a vuoto | l’Europa davanti alla sua prova di maturità

Il Mercosur, nato nel 1991 con l’obiettivo di promuovere integrazione e crescita tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, si trova oggi di fronte a una sfida cruciale. Dopo decenni di negoziati e aspettative, l’accordo con l’Europa rappresenta un banco di prova sulla capacità di consolidare un’alleanza commerciale strategica, testando la maturità di un progetto che potrebbe ridefinire gli equilibri economici della regione.

