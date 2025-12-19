Mercosur il cannone caricato a vuoto | l’Europa davanti alla sua prova di maturità
Il Mercosur, nato nel 1991 con l’obiettivo di promuovere integrazione e crescita tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, si trova oggi di fronte a una sfida cruciale. Dopo decenni di negoziati e aspettative, l’accordo con l’Europa rappresenta un banco di prova sulla capacità di consolidare un’alleanza commerciale strategica, testando la maturità di un progetto che potrebbe ridefinire gli equilibri economici della regione.
Il Mercosur, il “Mercato Comune del Sud”, nasce nel 1991 per unire Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay in un’area di libero scambio e di coordinamento economico. Oggi è molto più di un accordo commerciale: è per l’Unione Europea un banco di prova, l’occasione per dimostrare che un continente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Ars et Labor alla prova di maturità: contro l'Osteria Grande per difendere il primato - DIRETTA ALLE 15.30
Leggi anche: Forlì alla prova del derby più caldo. Esame di maturità in casa della Fortitudo
Quello che sta accadendo oggi a Bruxelles non è una sorpresa. È il risultato di mesi, anni, di promesse tradite. Mentre gli agricoltori di tutta Europa protestano contro l’accordo con il Mercosur, la destra che li ha blanditi a parole si defila nei momenti decisivi. Gi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.