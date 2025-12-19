Mercato, prima le cessioni. Giunti verso Padova.

Il Perugia si prepara a rilanciarsi, con le prime mosse sul mercato di riparazione. L’arrivo di Javier Faroni come nuovo presidente segna l’inizio di una fase di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e risollevare le sorti del club. Le cessioni sono prioritarie, ma l’intento è di costruire una squadra competitiva per affrontare con rinnovata fiducia il resto della stagione.

Le prime grandi manovre per rimettere in piedi il Perugia sono iniziate. Con l’arrivo del presidente Javier Faroni è stato stilato il programma di intervento sul mercato di riparazione. Il numero uno del Grifo ha finalmente incontrato Riccardo Gaucci che dovrà occuparsi delle trattative invernali. La strada da percorrere sembra essere quella delle cessioni prima di operare in entrata. E l’unica che possa portare nelle casse qualcosa è quella di Giovanni Giunti. Il giovane centrocampista biancorosso (2005) in estate aveva avuto diverse chiamate, ma la richiesta della società di Pian di Massiano era fuori da ogni parametro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

