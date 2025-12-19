Mercato Juventus, il tecnico allontana le voci su nuovi acquisti in mediana e promuove Locatelli e Thuram nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il tema del mercato Juventus catalizza spesso l’attenzione mediatica e le fantasie dei tifosi, specialmente quando si discute della presunta necessità di inserire un nuovo playmaker puro davanti alla difesa per alzare la qualità del palleggio. Tuttavia, alla vigilia della delicatissima sfida contro la Roma, Luciano Spalletti ha voluto erigere un muro deciso contro le speculazioni invernali, ribadendo la sua totale e incondizionata fiducia nella rosa attualmente a sua disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Spalletti frena voci ed entusiasmi della piazza: «Non ho parlato di niente con la società, lo farò soltanto se…»

La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan; Inter e Juventus, il calciomercato ruota intorno a Frattesi e ai Thuram; Elkann blinda la Juve, Spalletti prepara la sfida al Bologna; Tether rilancia sulla Juventus, Exor frena: tra smentite ufficiali e offerte milionarie.

Spalletti elogia Gasperini: "È come Sacchi". Poi cita Totti in conferenza stampa - Il tecnico bianconero parla alla vigilia della sfida dello Stadium: dalla formazione alla sfida con la sua ex squadra ... msn.com