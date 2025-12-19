Mercato Inter in questo modo i nerazzurri potranno arrivare a Palestra E le alternative…

Il mercato dell’Inter si muove con decisione: questa strategia potrebbe portare i nerazzurri a mettere le mani su Marco Palestra. In attesa di sviluppi, esploriamo le alternative e le opzioni disponibili per il club, pronti a cogliere le migliori opportunità per rafforzare la rosa. Restate aggiornati sulle trattative e sulle prossime mosse dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, solo in questo modo il club nerazzurro potrebbe arrivare a prendere Marco Palestra. E per quanto riguarda le alternative.. L’infermeria in casa Inter torna a far tremare i piani della dirigenza. L’ultimo stop in ordine di tempo riguarda Carlos Augusto, il duttile laterale brasiliano capace di ricoprire più ruoli sulla fascia sinistra. Questo contrattempo, unito alla necessità di trovare un erede per il partente olandese Denzel Dumfries, spinge i nerazzurri a valutare con estrema attenzione un intervento sul mercato già nella sessione di gennaio. Il calendario della Beneamata da qui alla sosta di fine marzo è infatti estenuante: 18 partite ufficiali che potrebbero diventare 21 in caso di approdo alla finale di Supercoppa e di eventuali playoff di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

