Mercato Inter caccia all’erede di Dumfries? C’è un nome che sta scalando posizioni ma Oaktree predica calma

Il mercato dell’Inter si infiamma con l’indiscrezione su un possibile sostituto di Dumfries, mentre Oaktree invita alla calma. Tra voci e smentite, i nerazzurri valutano le opzioni per rafforzare la rosa, ma la strategia resta cauta e ponderata. Una fase di attesa che potrebbe rivelare sviluppi importanti nelle prossime settimane.

L'infortunio occorso a Denzel Dumfries ha aperto un fronte inatteso nelle strategie di mercato dell' Inter, ma la reazione della società è improntata alla massima lucidità. L'operazione subita dall'esterno olandese, che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa tre mesi, priva il tecnico Cristian Chivu di una pedina fondamentale proprio nel cuore della stagione. Tuttavia, secondo l'interessante analisi proposta da Sportitalia a firma del giornalista Gianluigi Longari, in Viale della Liberazione non si respira affatto aria di emergenza.

