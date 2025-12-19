Mercato il Milan vorrebbe chiudere Füllkrug a queste condizioni Due nuovi nomi per il post Maignan

Il Milan punta a rafforzare l’attacco con un nome di peso: Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham. Il club rossonero sta valutando le condizioni per chiudere l’affare durante la prossima sessione di mercato invernale, mentre emergono anche due nuovi candidati per il ruolo di vice Maignan. Una strategia mirata a rendere ancora più competitivo il reparto offensivo.

