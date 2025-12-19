Mercato Icardi e Zirkzee offerti al Como per sostituire Morata

Il mercato si infiamma: Icardi e Zirkzee pronti ad arrivare al Como per colmare le assenze di Morata e Diao. L'infortunio del francese e lo stop di oltre due mesi dell'attaccante spagnolo scuotono il club, che si prepara a eventuali cessioni a gennaio. La rosa si ridisegna, tra opportunità e sfide, in un contesto di grande fermento e incertezza.

Sessanta giorni di stop per Diao (almeno), due mesi e mezzo di infermeria per Morata, Cerri con la valigia pronta in vista della più che possibile cessione a gennaio. Lo dicono i numeri: l'attacco del Como può contare solo sul greco Douvikas, troppo poco per una squadra che vuol provare a dare l'assalto all'Europa. Il totocentravanti è partito è già cominciano a girare nomi importanti, a cominciare da Mauro Icardi. Sì, proprio l'argentino, in fase di "rottura" con il Galatasaray (22 reti nella prima stagione, 25 nella seconda) dopo un'annata condizionata dal grave infortunio al ginocchio e dalla concorrenza di Victor Oshimen: il contratto di Maurito scade il 30 giugno ma il suo "entourage" sta fecendo il giro d'Europa.

