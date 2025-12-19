Mercato dilettanti Gherlinzoni a Casumaro

Il mercato dilettanti si anima con un colpo importante a Casumaro. La formazione in Promozione annuncia l’arrivo di Matteo Gherlinzoni, attaccante di grande esperienza e qualità. Un’operazione che rafforza le ambizioni della squadra e accende l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere il nuovo progetto con rinnovata fiducia.

© Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti. Gherlinzoni a Casumaro In Promozione il colpaccio di mercato è del Casumaro, che firma l’esperto attaccante Matteo Gherlinzoni (nella foto) per la seconda parte della stagione. Classe 1991, "Gherli" è ormai da una quindicina di anni una delle punte più ambite del panorama dilettantistico ferrarese, e arriva dalla Comacchiese dove ha raccolto 14 presenze senza segnare reti in questi primi mesi. La sua carriera inizia nella stagione 201213 a Sant’Agostino, dove resta per quattro anni segnando 24 reti, prima di ricevere la chiamata della Vis Cittadella, nell’Eccellenza modenese, con cui segna 4 gol nel 201516. Da lì in avanti il ritorno stabile nella nostra provincia: quattro anni a Masi Torello, tra Promozione ed Eccellenza, dove segna rispettivamente 11, 22, 24 e 14 gol in campionato, quindi il passaggio alla Portuense con cui però segna appena tre reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Calcio dilettanti. Doppio derby alle 15. In Promozione. Centese-Casumaro e X Martiri-Masi Leggi anche: MERCATO DILETTANTI. Cantucci e Izzo cambiano maglia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato dilettanti. Gherlinzoni a Casumaro. Mercato dilettanti. Gherlinzoni a Casumaro - In Promozione il colpaccio di mercato è del Casumaro, che firma l’esperto attaccante Matteo Gherlinzoni (nella foto) per la seconda parte della stagione. sport.quotidiano.net

