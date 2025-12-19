Mercato coperto a Latina | apertura straordinaria e orario prolungato per le feste di Natale

Il mercato coperto di Latina si prepara a vivere il periodo natalizio con un'apertura straordinaria e orari prolungati, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di acquistare prodotti freschi e locali per le festività. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia, scoprire le eccellenze del territorio e fare regali autentici. Preparati a vivere un’esperienza speciale nel cuore della città, tra tradizioni e gusto.

Un’apertura straordinaria e orario prolungato per il mercato coperto di Latina in vista delle festività natalizie. Questa la decisione del Comune con il dirigente che ha firmato nei giorni scorsi l’apposita ordinanza.La decisione dell’amministrazione è arrivata in seguito, si legge proprio nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

