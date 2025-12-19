Mercato coperto a Latina | apertura straordinaria e orario prolungato per le feste di Natale

Il mercato coperto di Latina si prepara a vivere il periodo natalizio con un'apertura straordinaria e orari prolungati, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di acquistare prodotti freschi e locali per le festività. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia, scoprire le eccellenze del territorio e fare regali autentici. Preparati a vivere un’esperienza speciale nel cuore della città, tra tradizioni e gusto.

