Mercatino del presepe e mostra dei diorami | l’appuntamento natalizio in centro

Nel cuore di Agrigento, il Mercatino del presepe e la mostra dei diorami accendono lo spirito natalizio, offrendo un’atmosfera magica tra tradizione e creatività. Un’occasione unica per scoprire artigianato locale e immergersi nell’incanto delle feste, condividendo momenti di gioia e convivialità.

© Agrigentonotizie.it - Mercatino del presepe e mostra dei diorami: l'appuntamento natalizio in centro Agrigento ospita il "Mercatino del presepe", un'iniziativa che unisce tradizione, artigianato e spirito natalizio. Nella sala di via Cicerone 64, accanto alla parrocchia Santa Teresa, è stata allestita una grande esposizione dedicata ai presepi e ai diorami con numerosi allestimenti che.

