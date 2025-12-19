Mercatini partita e bancarelle | tutte le strade chiuse a Monza nel fine settimana

Questo fine settimana a Monza si anima con eventi imperdibili, tra mercatini, bancarelle e la partita del Monza. Le strade di via Bergamo e zone limitrofe si preparano a chiudersi al traffico, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Un’occasione unica per vivere la città in modo diverso, tra eventi sportivi e culturali, che renderanno il centro ancora più vivo e pulsante.

La partita del Monza, le bancarelle e il mercatino di via Bergamo. Un fine settimana di appuntamenti a Monza che avranno ripercussioni anche sulla viabilità.Divieti e strade chiuse per la partitaSabato 20 dicembre all’U-Power Stadium il Monza scenderà in campo contro la Carrarese. Fischio di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

