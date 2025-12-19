Dare continuità ad un evento che rispecchia bene la cultura e la storia di un luogo è una delle prerogative massime per certe organizzazioni, cercando di garantire costantemente un servizio di qualità agli appassionati, attraendo al contempo nuovi visitatori. Senza dubbio è con questa visione che l’ACI di Pistoia si contraddistingue per la gestione del Campionato Provinciale Sportivo. Una manifestazione che ormai ha assunto i connotati dell’habitué nella nota provincia toscana, mettendo insieme la passione per l’automobilismo con la voglia di incontrarsi, riunirsi e godere di una realtà che si svolge in diverse fasi durante l’anno solare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial Roberto Misseri, il bilancio del Presidente Tanteri sull’edizione

Leggi anche: Chiuso il Memorial Misseri: vincono Leporatti e Marraccini

Leggi anche: Colleferro. Oltre 300 runners hanno partecipato alla IX Edizione del Trofeo di Santa Barbara, Memorial Rinaldo Perfetti e Roberto Di Felice

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Memorial Roberto Misseri, il bilancio del Presidente Tanteri sull’edizione - Passione / Il Campionato Provinciale continua a dare spettacolo: una bella vetrina per l’automobilismo e per la provincia toscana, alla quinta ricorrenza Dare continuità ad un evento che rispecchia ... lanazione.it