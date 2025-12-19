Memoria Onirica l’opera metafora dei sogni sfuggenti

Nel cuore di Bergamo bassa, “Memoria Onirica” di Giacomo Scarpellini trasforma Largo Rezzara in un invito alla contemplazione. Un’installazione che cattura l’essenza dei sogni sfuggenti, invitando a un viaggio tra realtà e immaginazione, in un dialogo silenzioso tra spazio pubblico e introspezione.

Al centro della celebre fontana di Largo Rezzara, in Bergamo bassa, prende forma “Memoria Onirica”, l’installazione pensata da Giacomo Scarpellini che trasforma lo spazio pubblico in un luogo di intima riflessione. Una figura in bronzo alta un metro emerge avvolta in una nuvola evanescente, sospesa tra presenza e dissoluzione: la materia c’è, ma appare velata, come un ricordo che sfugge alla memoria. Il “guscio” lattiginoso che la avvolge, simile a una soffice massa di ovatta, diventa metafora dei sogni al risveglio, quei momenti fragili in cui l’immagine resta viva e sfumata insieme. “Il tema di Christmas Design insegue la mia poetica scultorea del frammento e dell’osservatore che deve guardare l’opera nella completezza e ricostruirla attraverso la sua immaginazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

