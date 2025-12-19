Meloni | Ue si riserva utilizzo asset russi rispettando il diritto internazionale – Il video
Durante una dichiarazione a Bruxelles, Meloni ha sottolineato che l’Unione europea si riserva il diritto di considerare l’utilizzo degli asset russi nel rispetto del diritto internazionale, mantenendo un impegno rigoroso alle normative vigenti.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "L'Unione europea, seguendo quella che è la normativa e lo stato di diritto, si riserva anche di considerare l'uso degli asset russi rispettando il diritto internazionale", lo ha detto Meloni a Bruxelles. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
