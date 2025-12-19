Meloni | Sul Mercosur più tempo per avere garanzie per gli agricoltori

Il dibattito sul Mercosur prosegue, con l’obiettivo di tutelare gli interessi degli agricoltori italiani. Meloni esprime soddisfazione per aver trovato un equilibrio tra garanzie e stabilità, sottolineando l’importanza di una soluzione solida dal punto di vista giuridico e finanziario. La questione rimane centrale per il settore agricolo, che attende chiarimenti e tutele concrete per affrontare le sfide future.

«Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie, ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario». Lo ha detto il premier ai cronisti in merito all’intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Giorgia Meloni si è anche espressa sul rinvio dell’intesa Ue-Mercosur: «Si sta lavorando per posticipare il summit, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci così di poter approvare l’accordo quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie». 🔗 Leggi su Laverita.info

