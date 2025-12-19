Meloni spera nella resistenza del Belgio per non essere travolta

La premier Meloni si presenta a Bruxelles in un clima teso, con l’Europa che stringe le maglie sulla questione russa. Tra pressioni e attese, il suo viaggio diventa un banco di prova per la resistenza italiana e l’unità europea, mentre si delineano sfide complesse che richiedono scelte decisive e un fronte compatto.

