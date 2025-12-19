Meloni Sono contenta sulle risorse all' Ucraina ha prevalso il buon senso

Il commento di Meloni riflette soddisfazione per la decisione adottata, sottolineando come sia prevalso il buon senso nel garantire le risorse all'Ucraina. La soluzione trovata, solida sul piano giuridico e finanziario, rappresenta un passo importante nel supporto internazionale, attestando l'impegno della comunità nel mantenere un equilibrio tra solidarietà e stabilità.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27. "Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero vincolata anche dalla risoluzione parlamentare, dalla posizione portata ieri in Parlamento, particolarmente su due temi che per noi erano più importanti.

