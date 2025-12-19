Giorgia Meloni sceglie di sostenere Coldiretti rispetto a Confindustria, mostrando una preferenza chiara verso le imprese agricole italiane. Mentre il dossier Mercosur rimane in stand-by, la premier italiana sfrutta la sua posizione di peso in Europa per aprire un nuovo capitolo nelle trattative e influenzare le decisioni chiave. Un atteggiamento che riflette le sue strategie di equilibrio tra interessi nazionali e dinamiche internazionali.

© Linkiesta.it - Meloni preferisce Coldiretti a Confindustria, e prende tempo sul Mercosur

Sul Mercosur Giorgia Meloni prende tempo. La premier italiana è decisa a sfruttare il suo ruolo di ago della bilancia per far saltare il banco in Europa. Almeno per il momento. L’Italia si è allineata con la Francia per il no alla firma del trattato commerciale tra Europa e i Paesi latinoamericani del Mercado Comum do Sul, ovvero Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Le istituzioni europee hanno promesso clausole di salvaguardia più severe, ma non è bastato a convincere Roma e Parigi a firmare l’intesa che aprirebbe le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero, mais e miele senza dazi dall’America Latina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

