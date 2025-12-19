Meloni festeggiata dai parlamentari | per regalo un supercomputer da 10mila euro
Il gesto dei parlamentari nei confronti di Meloni si distingue per l’eleganza e l’attenzione ai dettagli, con un regalo dal valore considerevole: un supercomputer da 10mila euro. Un pensiero che conferma la stima e l’apprezzamento nei suoi confronti, consolidando una tradizione di doni importanti che si ripete nel tempo, senza badare a spese.
Non è la prima volta che il premier riceve un regalo dall'importo piuttosto cospicuo. Anche lo scorso anno, non si era badato a spese. Meloni aveva infatti ricevuto un letto king size, quasi come invito a rilassarsi e riposarsi. Nel 2025, invece, il regalo sembra volerla invitare a continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
