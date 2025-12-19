Il gesto dei parlamentari nei confronti di Meloni si distingue per l’eleganza e l’attenzione ai dettagli, con un regalo dal valore considerevole: un supercomputer da 10mila euro. Un pensiero che conferma la stima e l’apprezzamento nei suoi confronti, consolidando una tradizione di doni importanti che si ripete nel tempo, senza badare a spese.

© Ildifforme.it - Meloni festeggiata dai parlamentari: per regalo un supercomputer da 10mila euro

Non è la prima volta che il premier riceve un regalo dall'importo piuttosto cospicuo. Anche lo scorso anno, non si era badato a spese. Meloni aveva infatti ricevuto un letto king size, quasi come invito a rilassarsi e riposarsi. Nel 2025, invece, il regalo sembra volerla invitare a continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Un super computer da 9mila euro per Giorgia Meloni: è il regalo dei parlamentari di FdI per Natale

Leggi anche: “Hanno messo 50 euro a testa”. Il regalo natalizio dei parlamentari FdI a Giorgia Meloni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Regalo hi - tech per Meloni a Natale, parlamentari doneranno alla premier un 'super Pc'; Un super computer da 9mila euro per Giorgia Meloni: è il regalo dei parlamentari di FdI per Natale.

Giorgia Meloni, il super regalo di Natale da 9000 euro da parte di Fratelli d’Italia - Anche quest’anno i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno organizzato una raccolta fondi per il consueto regalo natalizio destinato alla presid ... ilriformista.it