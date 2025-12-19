Meloni a Bruxelles | Posticipato accordo Mercosur più tempo per avere garanzie per gli agricoltori – Il video
A Bruxelles, Meloni annuncia il posticipo dell’accordo Mercosur, offrendo più tempo per garantire tutele agli agricoltori. La presidente sottolinea l’importanza di una soluzione solida dal punto di vista giuridico e finanziario, evidenziando il valore del buon senso nel raggiungimento di un compromesso che tutela gli interessi italiani e europei.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina. La presidente si e' anche espressa sul rinvio dell'intesa Ue-Mercosur: "Si sta lavorando per posticipare il summit, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci cosi' di poter approvare l'accordo quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie". 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Mercosur, per gli agricoltori europei c’è «un accordo preliminare». Ma Francia e Italia prendono tempo, chiedendo garanzie certe
Leggi anche: L’Italia fa saltare l’accordo Ue-Mercosur, la telefonata di Meloni a Lula: «Devo convincere gli agricoltori…» – Il video
Belcolle, sopralluogo nel nuovo reparto di Ematologia: apertura prevista entro febbraio; Regali di Natale col segno positivo: i viterbesi spenderanno 213 euro; Oroscopo, le stelle di Branko di venerdì 19 dicembre | Tutti i segni; Famiglia vittima dei ladri: Non è solo furto, ti violentano la casa.
Meloni a Bruxelles: Posticipato accordo Mercosur, più tempo per avere garanzie per gli agricoltori - "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". ilgiornale.it
Mercosur, Meloni: più tempo per dare risposte ad agricoltori - Per l'accordo con i Paesi Mercosur "si sta lavorando per posticipare il summit del Mercosur, il che ci offre ... stream24.ilsole24ore.com
Mercosur, slitta firma dopo tensioni/ Cosa han deciso in Consiglio UE: Meloni con Macron, “serve più tempo” - Accordo Consiglio UE e Mercosur slitta a gennaio su richiesta di Italia e Francia: ira Lula e Merz, cosa succede mentre i trattori devastano Bruxelles ... ilsussidiario.net
Meloni a Bruxelles: Posticipato accordo Mercosur, più tempo per avere garanzie per gli agricoltori
Sulla questione del finanziamento del fabbisogno dell’Ucraina “ha prevalso il buonsenso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella notte a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi - facebook.com facebook
"Sono contenta che abbia prevalso il buonsenso e che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie per l'Ucraina". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo molte ore di trattativa nel Consiglio europeo di Bruxelles #ucraina #meloni #ue x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.