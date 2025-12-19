Meloni a Bruxelles | Posticipato accordo Mercosur più tempo per avere garanzie per gli agricoltori – Il video

A Bruxelles, Meloni annuncia il posticipo dell’accordo Mercosur, offrendo più tempo per garantire tutele agli agricoltori. La presidente sottolinea l’importanza di una soluzione solida dal punto di vista giuridico e finanziario, evidenziando il valore del buon senso nel raggiungimento di un compromesso che tutela gli interessi italiani e europei.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina. La presidente si e' anche espressa sul rinvio dell'intesa Ue-Mercosur: "Si sta lavorando per posticipare il summit, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci cosi' di poter approvare l'accordo quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie". 🔗 Leggi su Open.online

